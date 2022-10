O debate decisivo na disputa para presidente da República acontece hoje (sexta-feira). Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) passaram para a disputa no segundo turno com o petista à frente e chega nesta reta final liderando as pesquisas.

GLOBO NOITE- O debate acontece na TV Globo e começa por volta das 21h30, depois da novela. O presidente aposta no debate para reverter a vantagem do ex-presidente Lula. No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de 5% com Lula abrindo mais de 6 milhões de votos.