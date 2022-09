O último debate da eleição pra governador deste ano acontece esta noite. O grande assunto será quem vai para o segundo turno contra líder das pesquisas Fernando Haddad. Tarcisio de Freitas e Rodrigo Garcia estão empatados nas mais recentes pesquisas com ligeira vantagem para Freitas.

A Globo realiza nesta terça-feira (27), após a novela “Pantanal”, o debate entre cinco candidatos ao governo de São Paulo, mediado pelo jornalista César Tralli.

O debate será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews . Após o debate, a equipe do Fato ou Fake, do g1, irá publicar a checagem do que é falso ou verdadeiro nas declarações dadas pelos candidatos.

Participam do evento os candidatos Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo).