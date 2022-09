O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Lucas Leoncine (PSDB), tem se movimentado com foco na presidência da casa. Lucas é visto com bons olhos pelos colegas e aposta no bom relacionamento para ocupar a cadeira atualmente ocupada por Thiago Martins (PV).

Lucas, que também tem um bom relacionamento com o atual governo de Chico Sardelli (PV) e hoje é “a menina dos olhos” de seu partido PSDB, também tem se movimentado “externamente”. Com o período de campanha e o afastamento de Martins, que é candidato a deputado estadual, Leoncine marca presença em todos os eventos públicos representando a Câmara Municipal. Em cada um deles, Leoncine tem a palavra, “fazendo a vez” de Martins.

Ao NM, Leoncine disse “a representação do legislativo no acompanhamento de anúncios de obras e serviços para a população é muito importante e como vice-presidente da câmara cumpro meu dever substituindo o presidente nessas ocasiões. Assumi esse compromisso com os vereadores para que possamos manter o legislativo representado mesmo no período eleitoral”.