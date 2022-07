O pré-candidato ao Senado por São Paulo José Luiz Datena (PSC) anunciou nesta quinta-feira (30) que não vai mais concorrer. Durante o programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o apresentador afirmou que decidiu “seguir seu caminho” fora da política. “Pensei bem e resolvi seguir meu caminho”, afirmou Datena.

Em conversa com apoiadores nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) havia declarado apoio ao apresentador.

“Eu estou com Datena lá [em São Paulo], fechei com o Datena. Ele está em um outro partido. E tem críticas [ao partido]. Assim como tem gente que critica o Tarcísio [por ele estar no Republicanos]. Já era para a gente ter pacificado o negócio.”