Afinal, o apresentador José Luis Datena está com Lula ou Bolsonaro? O final de semana foi movimentado com o apresentador da Band. Ele estava ao lado de Bolsonaro no dia que ele desancou Lula e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

E neste domingo, jantou com o ex-presidente Lula (PT) ao lado do ex-governador Márcio França (PSB).