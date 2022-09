Pesquisa do Instituto Datafolha indica que os paulistas devem levar para o segundo turno o candidato do PT, Fernando Haddad, e o candidato do presidente Bolsonaro. Haddad tem 41% das intenções de votos válidos para o governo de São Paulo e lidera a disputa a três dias da votação. Em segundo aparece Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31%.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, tem 22% na pesquisa encomendada pela Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”, divulgada nesta quinta-feira (29). A evolução dos votos válidos mostra Haddad em queda gradual ao longo da campanha. No início da disputa, quando era o único conhecido por mais da metade do eleitorado, o petista tinha 52% dos votos válidos. Enquanto isso, a candidatura de Tarcísio registrou avanço constante, ainda que com oscilações dentro da margem de erro: tinha 21% dos válidos em meados de agosto.

À frente do governo paulista desde março deste ano, Rodrigo aparecia com 15% das intenções de votos válidos em agosto. Considerando os votos totais, que incluem votos brancos, nulos e eleitores indecisos, Haddad tem 35% (tinha 34% na pesquisa anterior), Tarcísio passou de 23% para 26% e Rodrigo, de 19% para 18%.