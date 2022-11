O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações à prefeitura sobre a quantidade de inspeções veiculares realizadas na frota vinculada ao sistema de transporte público do município em 2022. No documento, o parlamentar lembra que a inspeção veicular é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança dos veículos utilizados no transporte público.

“A inspeção é importante para identificar as condições dos veículos no que se refere à manutenção, segurança, equipamentos obrigatórios, conforto e conservação, além de itens como freio, suspensão, chassi, transmissão, sistema rodante, sistema de direção, carroçaria, elétrica, cano de descarga e componentes complementares”, aponta Dr. Daniel.

No requerimento, o vereador pergunta quantas inspeções veiculares foram realizadas na frota vinculada ao sistema de transporte público do município em 2022, quais os principais problemas encontrados e quais medidas foram tomadas pelo setor responsável para solucionar esses problemas. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.