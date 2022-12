O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre a prestação de serviço de pediatria na rede municipal de saúde. O parlamentar alega ter sido procurado por pais que pedem o aumento do atendimento da especialidade no município. “Eles esclarecem que têm enfrentado muitas dificuldades para o atendimento médico de suas crianças, mesmo sendo obrigados a chegar bem cedo aos postos de saúde”, explica.

Através do requerimento, Dr. Daniel pergunta se existe a possibilidade de ampliar as consultas pediátricas e para qual unidade são encaminhados os recém-nascidos após alta médica da maternidade, com relação à primeira consulta e puericultura. O autor também questiona se os procedimentos são executados pelos médicos ou pela equipe de enfermagem e se as crianças com doenças crônicas possuem acompanhamento por especialistas, como Neuropediatria, Pneumologia, Gastrologia, Endocrinologia, Cardiologia, Dermatologia, Nefrologia e Otorrinolaringologia.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de quinta-feira (15). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.