O brasileiro Daniel Alves está entre os jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022. Com 39 anos e 6 meses, o jogador aparece na quarta posição do top 5 de jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022. O primeiro lugar é do mexicano Alfredo Talavera, com 40 anos. Os dados são do levantamento realizado pelo Apostagolos.com.

Por outro lado, o jogador mais jovem é o alemão Youssoufa Moukoko, que completou 18 anos em 20 de novembro, justamente no dia da abertura da Copa do Catar. A escalação do técnico Tite não contempla nenhum dos atletas no top 5 de jogadores mais novos desta edição do torneio.

Escalação de Dani Alves gerou polêmica

O nome de Dani Alves foi o que mais gerou polêmica quando o técnico Tite convocou a seleção que representa o Brasil na Copa 2022. Isso porque o jogador estava sem clube até pouco atrás e agora está no clube mexicano Pumas.

O lateral-direito ficou alguns meses sem clube, mas assinou o contrato com o Pumas em julho deste ano, justamente com a intenção de garantir sua possível vaga no time que busca o hexa para o Brasil.

O último jogo que ele participou foi em setembro. Em um treino, o brasileiro sofreu com uma pancada no joelho e ficou de fora das demais partidas.

Brasil tem a 4ª média de idade mais alta

Aliás, a média de idade da Seleção Brasileira é a 4ª mais alta em 2022, em comparação com as demais equipes. A média de idade é de 27,88 anos. Neste quesito, o time do Brasil só perde para os atletas do Irã, México e Argentina.

No outro lado, Gana, Estados Unidos e Espanha registram as menores médias de idade dos jogadores convocados para a competição no Catar.

Jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022

Saiba quem são os atletas mais velhos que foram convocados para a Copa do Mundo 2022, segundo levantamento do Apostagolos.com.

Top 5 Jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022:

1 . Alfredo Talavera (México): 40 anos

2. Pepe (Portugal): 39 anos e 9 meses

3. Eiji Kawashima (Japão): 39 anos e 8 meses

4. Dani Alves (Brasil): 39 anos e 6 meses

5. Remko Pasveer (Holanda): 39 anos

Jogadores mais jovens da Copa do Mundo 2022

Confira também quem são os mais novos a entrarem em campo na Copa do Catar. Não há brasileiros neste top 5.

Youssoufa Moukoko (Alemanha): 18 anos Garang Kuol (Austrália): 18 anos e 2 meses Gavi (Espanha): 18 anos e 3 meses Jewison Bennette (Costa Rica): 18 anos e 5 meses Bilal El Khannous (Marrocos): 18 anos e 6 meses

Brasil está na lista de cinco seleções com médias de idade mais altas

O Apostagolos.com também calculou a média de idade das seleções que disputam a Copa do Mundo 2022. O Brasil está em 4º lugar entre os times com média mais alta.

1. Irã: 28,92 anos

2. México: 28,68 anos

3. Argentina: 27,92 anos

4. Brasil: 27,88 anos

5. Bélgica e Uruguai: 27,80 anos

Gana é a seleção com a média de idade mais baixa na Copa

A seleção de Gana, que está no Grupo H da Copa do Mundo, é o time com a média mais baixa quando o assunto é a idade dos convocados. De acordo com os dados analisados pelo Apostagolos.com, os jogadores têm, em média, apenas 24,37 anos.

Gana: 24,37 anos Estados Unidos: 25,15 anos Espanha e Equador: 25,61 anos Camarões: 26,24 anos Senegal: 26,26 anos