O dançarino e influencer Paulo Porto

é o novo reforço do governo Leitinho Schooder (PSD) em Nova Odessa.

Porto foi um dos finalistas do “Cruzeiro Colorido”, primeiro reality LGBTQIAP+. O cruzeiro foi gravado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Após passar por 4 “Tsunamis”, Paulo agora disputa a vitória e os R$700 mil com mais dois participantes.

Nesta quinta-feira (09), parte da equipe do Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa participou presencialmente de um dos encontros realizados pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa para apresentação de propostas dos editais deste ano do ProAC (Programa de Ação Cultural de São Paulo).

Participamos de dois encontros e ambos com resultados positivos. O primeiro sobre Eventos Culturais e o segundo sobre Espaços Culturais. Essas oportunidades nos ajudam a ter obter ainda mais condições técnicas para trabalhar quando o edital for divulgado.