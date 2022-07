O empresário Guilherme Dall’orto foi oficialmente candidato a deputado federal no pleito deste ano. A candidatura do presidente do Podemos de Sumaré foi confirmada na convenção do partido em evento realizado na Assembleia Legislativa (ALESP) no último domingo 24. O evento contou com a participação da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu e do Governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). Ao falar sobre o novo desafio, Guilherme destacou que “esta nova jornada será guiada pelo objetivo comum de trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e da atuação junto a temas importantes em Brasília, como a desburocratização para o micro e pequeno empresário.

Também durante a Convenção, Guilherme, que estava acompanhado da esposa e das duas filhas, dedicou especial agradecimento aos membros da sua equipe e apoiadores presentes: “Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sem apoio, orientação e participação”. Agradeço a Deus, a vocês do meu time e aos demais parceiros pelos avanços consolidados até aqui”, disse. Guilherme, de 44 anos, é Presidente do Podemos de Sumaré, cidade da região Metropolitana de Campinas—SP e onde nasceu e mora até hoje. Também na cidade, ele dirige o projeto social “Mão de Irmão.” Fundado há seis anos, o projeto oferece mais de 30 opções de atividades esportivas e culturais, além de cursos profissionalizantes.

Guilherme enfrenta pela primeira vez o pleito para a Câmara Federal. Antes, em 2020, ele disputou a prefeitura de Sumaré, também pelo Podemos. Na ocasião, a campanha, pautada pela bandeira da luta para tornar a cidade de Sumaré mais atrativa para investimentos e, assim, gerar emprego, renda e qualidade de vida para a população sagrou- se como terceira via na corrida eleitoral.