Cumprindo seu compromisso de realizar um mandato participativo e próximo da população, o deputado estadual Dirceu Dalben esteve nesta segunda-feira (16 de maio) em Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar reuniu-se com o prefeito Rafael Piovesan e também esteve na Câmara Municipal, junto ao presidente vereador Joel do Gás e o vereador Tikinho TK, ouvindo as demandas locais e acompanhando os investimentos estaduais que vêm sendo realizados na cidade.

“Foram reuniões muito produtivas, sempre em busca de mais qualidade de vida e justiça social para os moradores de Santa Bárbara. Nosso mandato tem contribuído com a cidade na área da Saúde e seguimos trabalhando para auxiliar também com obras de infraestrutura e outras necessidades locais. Agradeço ao prefeito e aos vereadores pela recepção e reafirmo nosso compromisso de contribuir com o desenvolvimento do município”, falou o deputado.

Além de colaborar com o custeio da saúde de Santa Bárbara, Dalben também está intermediando outros importantes investimentos junto ao Governo do Estado, como a implantação de arenas esportivas na cidade, equipamentos para a Defesa Civil, viaturas para a Guarda Municipal e também para patrulha rural, recursos para infraestrutura, entre outras demandas.

Diversos outros investimentos estaduais também têm chegado à população barbarense, como a instalação de uma unidade própria do Poupatempo, em funcionamento no Centro da cidade; a recuperação das rodovias que fazem a ligação com Capivari e Piracicaba (Rod. Margarida das Graças Martins), por meio do programa “Estrada Asfaltada”; a ampliação da quantidade de escolas estaduais com Ensino Integral (eram sete em 2018 e, agora, são 15).

O município também foi escolhido para receber uma “Clínica Meu Pet”, que será referência para toda a região de Campinas. Trata-se de um consultório veterinário público, onde serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.

E não para por aí. Na área da Inclusão Social, os moradores de Santa Bárbara d’Oeste em situação de vulnerabilidade social estão sendo beneficiados com importantes programas aprovados pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), como o “Vale Gás” (transferência de renda para a aquisição de botijão de gás) e “Alimento Solidário” (distribuição de cestas básicas). O município também foi contemplado com o programa estadual “Vida Longa”, com a construção de 28 unidades habitacionais para idosos que vivem sozinhos e/ou em situação de vulnerabilidade social. O empreendimento está localizado no Jardim Cândido Bertini.

“Nosso mandato está à disposição e seguimos lutando pelos municípios paulistas, com fé e muito trabalho!”, finalizou Dalben.