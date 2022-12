O TSE confirmou na noite desta terça-feira a manutenção do mandato e a reeleição do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania)- único deputado da região.

Ministros aprovaram, por unanimidade, o registro da candidatura do deputado estadual Dirceu Dalben, validando os 93.397 votos recebidos nas urnas e, portanto, a reeleição do parlamentar para a próxima legislatura. “Sempre mantive a fé em Deus e a serenidade e sou muito grato a Deus e a todos que depositaram seu voto de confiança em mim. Seguiremos trabalhando com seriedade, por mais qualidade de vida e justiça social para a população paulista!”, comentou o deputado.