O deputado estadual Dirceu Dalben esteve em Americana nesta quarta-feira, dia 20 de abril, para acompanhar as obras de pavimentação que estão acontecendo na cidade, por meio de recursos de suas emendas parlamentares, a fim de melhorar a mobilidade urbana e facilitar o dia a dia dos moradores. As agendas foram acompanhadas pelo vereador Marcos Caetano.

“Sempre digo que investir em infraestrutura é investir na qualidade de vida da população. Fico muito feliz e grato a Deus, em primeiro lugar, em poder destinar esses recursos e contribuir com a realização dessas importantes melhorias, aguardadas há anos pelos moradores da região!”, destacou Dalben.

As obras acontecem no Jardim Progresso/Parque das Nações (ligação Rua Noruega/Rua França até a Avenida São Jerônimo), no Parque Gramado (continuação Rua Benedito das Chagas) e no Jardim São Roque (trecho da Rua Purus, entre as ruas Capiberibe e Potengi, próximo à Avenida da Amizade).

Dalben também esteve na Câmara Municipal e na Prefeitura, onde participou de reuniões com o vereador presidente Thiago Martins e com o prefeito Chico Sardelli. “É um prazer enorme receber o deputado Dalben, nosso amigo de longa data, e, um parlamentar que tem feito um belo trabalho na Alesp”, disse o chefe do Executivo americanense.

“Além das verbas já destinadas para a cidade via emendas, Dalben tem feito um importante elo entre o Município e o Governo do Estado, sempre ouvindo nossas demandas e levando às secretarias e departamentos estaduais competentes. Agradecemos ao deputado Dalben, por ser um grande parceiro da nossa cidade e contribuir com nosso desenvolvimento”, completou o vereador Marcos Caetano.

Além dos investimentos em infraestrutura, Dalben já destinou emenda de R$ 100 mil para o custeio dos serviços municipais de saúde, e garantiu R$ 2 milhões no orçamento estadual para a modernização da Rodovia Ivo Macris, que liga Americana à Paulínia.