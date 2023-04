O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, anunciou nove novas viaturas

adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública que vão reforçar as rondas escolares no município, além de combater a criminalidade. O chefe do executivo anunciou ainda que vai propor ao governo do estado a implantação de câmeras de segurança em todas as escolas estaduais da cidade. O deputado estadual, Dirceu Dalben, vai intermediar o diálogo junto ao governador Tarcísio de Freitas.

Esta semana, seis novos veículos já estão integrados à frota da Guarda Municipal de Sumaré e outros três estão em preparação. “Vamos reforçar o patrulhamento nas escolas de Sumaré e, claro, também combater a criminalidade. Segurança é uma prioridade aqui em Sumaré e por isso estamos equipando a Guarda Municipal para conseguir fazer a ronda escolar e também a segurança de nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O deputado estadual Dirceu Dalben enalteceu a aquisição das novas viaturas. “Parabenizo o prefeito Luiz Dalben pelos investimentos realizados na Guarda Municipal, com a aquisição de novas tecnologias, equipamentos modernos e novas viaturas, essenciais para garantir maior segurança à população, principalmente nas escolas, para as nossas crianças e adolescentes, diante de tantos atos de violência que temos visto, com muita tristeza e consternação. Novamente, coloco nosso mandato à disposição para continuar contribuindo com o desenvolvimento de Sumaré na segurança, educação, saúde e todas as demais áreas”.

Para o secretário de Segurança Pública de Sumaré, Eduardo Ramalho, os novos veículos são importantes para a segurança. “São veículos que vão nos ajudar muito para ampliar as rondas nas escolas e reforçar o combate ao crime”, explica o secretário.

Segundo Ramalho, os modelos das viaturas são: três GM Spin, um Pegeout Allure e um Renout Oroch, os quais já estão à disposição da guarda. Outros três carros do modelo Renault Duster estão em fase de preparação.

Videomonitoramento

Além das novas viaturas, o prefeito Luiz Dalben afirmou que vai levar ao governo estadual o modelo de videomonitoramento implantado em Sumaré. “São mais de 500 câmeras monitorando escolas municipais de Sumaré. Com a ajuda do deputado Dirceu Dalben vamos levar esse projeto às escolas estaduais”, disse o chefe do executivo.

O deputado defende um sistema integrado entre as polícias Civil, Militar e Guarda Municipal. “Nosso objetivo com esta visita à central de monitoramento da guarda foi comprovar que Sumaré está bem equipada no quesito de segurança e poder levar mais informações dessa proposta de videomonitoramento nas escolas ao governo do estado e outros municípios. Importante que haja um sistema integrado com a Polícia Militar para que a gente possa proteger cada vez mais nossas crianças e adolescentes, principalmente no ambiente escolar”.

Sebrae abre inscrições para curso de fotografia comercial com celular

A unidade de Sumaré do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está com inscrições abertas para o curso gratuito “Técnicas para fotografia comercial com celular”, entre os dias 14 e 24 de abril.

A formação é dividida em dois eixos: gestão, com aula no dia 14 de abril, e técnica, com aulas entre os dias 17 e 24 de abril. No curso serão abordados temas como marketing e finanças, técnicas de captação, composição, edição e publicação e formação da imagem fotográfica e potencial comercial.

O horário dos encontros é das 18h30 às 22h30. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/25419496

A unidade do Sebrae de Sumaré funciona em novo endereço, na Rua Justino França, 143, na região Central, junto ao Banco do Povo e ao Desenvolve Sumaré. Mais informações pelo telefone: (19) 3828-8630.

