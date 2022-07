Convenções partidárias realizadas na manhã deste sábado, dia 30, em São Paulo, escolheram o deputado estadual Dirceu Dalben como candidato à reeleição na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Cidadania. Já no Republicanos, o vereador de Americana Gualter Amado foi confirmado como candidato a deputado federal.



Vereador em segundo mandato, Gualter será, pela primeira vez, candidato a deputado. Seu partido também terá candidato em Americana. O empresário Ricardo Molina vem candidato a deputado estadual.

Dalben já tem até número 23.456. A escolha feita pelo partido decorreu dos serviços já prestados pelo deputado em benefício do povo paulista, além de outras qualificações. Em seu primeiro mandato na Alesp, Dalben tem como prioridade aproximar os municípios paulistas do Governo do Estado e intermediar recursos, garantindo importantes investimentos em Saúde, Infraestrutura, Educação, Segurança, na área Social, à população.

“Este continua sendo meu compromisso: estar presente nos municípios, próximo da população, compreender as necessidades de cada localidade e trabalhar para auxiliar as prefeituras na realização de projetos que garantam melhor qualidade de vida e justiça social a todos. Com fé em Deus e muita disposição, estamos realizando um trabalho intenso, já conseguimos tirar do papel grandes obras, destinamos recursos para mais de 150 cidades, e sabemos que ainda há muito que ser feito. Por isso, decidi colocar meu nome novamente à disposição e estou muito feliz por ter sido escolhido nessa convenção”, disse Dirceu Dalben.