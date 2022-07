O prefeito Luiz Dalben, por meio da Secretaria de Habitação, entregou nesta sexta-feira (8) mais 12 termos de quitação de alienação de imóvel para famílias dos bairros Jardim Luiz Cia, Jardim Nova Esperança I e II, Jardim Nossa Senhora da Conceição III e Jardim Bandeirantes I, II e III que já atingiram o pagamento total do imóvel. A entrega aconteceu no Centro Administrativo, em Nova Veneza. Participaram do evento o secretário da habitação, Douglas Oliveira e os vereadores, Joel, Silvio Coltro e Tião Correa.

O documento dá a essas famílias o direito de efetivar a escritura definitiva e o registro do imóvel em seu nome. Além da segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias, como a possibilidade de transferir o imóvel a herdeiros, por exemplo. “Com o termo de quitação em mãos, o morador deve se dirigir ao Cartório de Imóvel levando o contrato e documentos pessoais para que o registro definitivo seja providenciado”, explicou o secretário de habitação, Douglas Oliveira.

“Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder realizar o sonho dessas famílias e regularizar a situação dos loteamentos. Com a assinatura da transferência das escrituras, concluímos um trabalho que iniciamos em 2017, com muito empenho e dedicação. Agradeço a Deus a oportunidade de ser prefeito e poder lutar por aqueles que mais precisam, levando mais dignidade e qualidade de vida ao nosso povo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Por meio de um amplo trabalho planejado de regularização fundiária, desde 2017, foram entregues termos de quitação para 757 famílias dos bairros Jardim Luiz Cia, Jardim Bom Retiro, Jardim Nova Esperança I e II, Jardim Conceição II, Parque Bandeirantes I, II e III, e Jardim Bordon II. Além disso, também foram entregues títulos regularização fundiária para 344 famílias dos Jardins Casa Verde e Davina. Os bairros foram urbanizados e regularizados sem custos para a população. Ao todo são 4 mil famílias beneficiadas. A previsão é que até 2024 sejam regularizados mais 15 núcleos. “Vamos trabalhar arduamente para conseguirmos este feito”, afirma o secretário de Habitação.