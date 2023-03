Dalben cobra Estado por manutenção de Escolas

O deputado estadual Dirceu Dalben está solicitando

ao Governo do Estado informações sobre obras e serviços de manutenção das escolas estaduais, além de um relatório de vistoria e acompanhamentos realizados pelas equipes de engenharia e infraestrutura nas unidades escolares.

“Temos muitas escolas cujas construções são antigas e estão mais suscetíveis às intempéries da natureza, assim como também é sempre necessária uma manutenção preventiva nos prédios mais novos. Diante da quantidade de chuvas e temporais que estão atingindo nosso estado, é uma grande preocupação do nosso mandato garantir a integridade física de todos que acessam as escolas estaduais, além de evitar eventual interrupção das aulas e prejuízos no processo de aprendizagem dos nossos alunos”, explicou Dalben.

A iniciativa está em consonância ao Projeto de Lei nº 693/2021, apresentado pelo deputado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). A proposta torna obrigatória a vistoria periódica em prédios das escolas estaduais, devendo os prédios escolares “serem avaliados periodicamente por equipe técnica, até 120 dias do início de cada Gestão Estadual, a cada dois anos ou quando houver denúncia sobre irregularidades nas estruturas”.

