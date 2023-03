Dalben assume 2o mandato como deputado estadual

O deputado estadual Dirceu Dalben iniciou esta quarta-feira

dia 15 de março, seu segundo mandato, consecutivo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O parlamentar foi empossado junto a outros 93 deputados eleitos pela população paulista e continua seu trabalho, voltado para as necessidades da população, buscando fortalecer os municípios paulistas e todo o estado.

Dirceu Dalben foi reeleito com 93.397 votos. Acompanharam a cerimônia de posse sua esposa, Mara Dalben, sua filha, Katherine Dalben, seu filho e prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, sua nora Bruna Dalben, demais familiares, além de amigos, prefeitos, vereadores e lideranças de diversos municípios do Estado de São Paulo.

“Agradeço primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de trabalhar pela população paulista e por aqueles que mais precisam. Agradeço a toda minha família pelo apoio incondicional, minha equipe, os amigos, parceiros e a todos que me acolheram e me reelegeram deputado estadual. Com muita alegria e gratidão, sigo na Assembleia Legislativa de São Paulo e com o mesmo compromisso: estar presente nos municípios, próximo da população, compreendendo as necessidades de cada localidade e trabalhando para auxiliar as prefeituras e demais instituições na realização de projetos que garantam melhor qualidade de vida e justiça social a todos. Seguimos juntos, com fé e trabalho!”, disse o deputado.

Dalben destacou que seguirá atuando junto ao Governo do Estado para mais investimentos em:

– Saúde, como a construção de novos hospitais, ampliação da quantidade de leitos nas unidades já existentes, redução das filas de espera em cirurgias e exames, mais centros especializados de saúde, novas clínicas veterinárias públicas e farmácia popular para pets, para assegurar o fornecimento de medicamentos e ampliação dos repasses para hospitais e santas casas.

– Educação, para a ampliação da quantidade de escolas em tempo integral, construção de novas unidades escolares, mais vagas em creches e na educação profissional, com novas ETECs e FATECs, melhorias estruturais e modernização das escolas, e programas de valorização dos profissionais da educação.

– Infraestrutura e Mobilidade Urbana, para a construção de novos viadutos para as cidades, pontes, pavimentação e recuperação de estradas e a utilização das ferrovias para o transporte de passageiros, a fim de desafogar as rodovias e facilitar o dia a dia das pessoas.

– Segurança, para o aumento do efetivo das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, valorização e melhores condições de trabalho aos profissionais, mais viaturas, equipamentos e implantação de novas tecnologias que visem garantir a segurança da população.

Dirceu Dalben também seguirá defendendo políticas públicas na área social, geração de emprego e renda, oportunidades para a juventude, esportes e lazer para todas as idades e iniciativas que visem ao desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.

PRESTANDO CONTAS

Em seu primeiro mandato na Alesp, Dalben teve como prioridade o fortalecimento dos municípios paulistas, sempre tendo em vista mais qualidade de vida e justiça social à população. O deputado destinou, ao longo dos últimos quatro anos, mais de R$ 62 milhões de recursos de emendas parlamentares impositivas e voluntárias para cidades e instituições de diversas regiões do estado, para aplicação principalmente nas áreas de saúde, infraestrutura urbana, esportes e desenvolvimento social.

Além das emendas, o Deputado Dalben também conquistou junto ao Governo do Estado outros importantes investimentos por meio de programas e convênios, que permitiram a recuperação de estradas vicinais, pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas, duplicação de rodovias, construção de viadutos, novas escolas, unidades de saúde, clínicas veterinárias públicas, unidades habitacionais para idosos em situação de vulnerabilidade social, mínis arenas esportivas, ambulâncias, vans para o transporte de pessoas com deficiência, ônibus escolares, veículos para a segurança, maquinários para a manutenção das cidades e muito mais!

Todo o trabalho do deputado pode ser acompanhado nas redes sociais: @deputado.dalben.

