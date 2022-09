O prefeito Luiz Dalben acompanhou nesta terça-feira, dia 20, as obras de construção das escolas municipais implantadas no entorno dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida das regiões do Matão e Área Cura. Os investimento é de mais de RS 8 milhões. As unidades escolares beneficiarão mais de 1.100 alunos.

“Os investimentos na educação de Sumaré são constantes. As unidades escolares estão recebendo reformas e manutenções, novos equipamentos e mobiliários, novas quadras, e todas as salas de aula agora possuem ar condicionado e lousa digital. Estamos empenhados em oferecer uma educação eficaz e com qualidade e cada vez mais aprimorada. Trabalhamos com dedicação para oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos. É a educação que transforma a sociedade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

No Residencial Itália, região da Área Cura, será construída uma escola de 1.323,11 m², com capacidade para 376 crianças. Serão seis salas de aula, playground, sala de atividades, sala multiuso e quadra coberta. Já no Condomínio Emilio Bosco/Jardim das Estâncias, no Matão, será construída uma escola de 3.228,08 m², com capacidade para 780 alunos. Serão 12 salas de aula, biblioteca, auditório, laboratório de informática e quadra coberta.

Em breve, começarão as obras da escola municipal no entorno do condomínio Jardim das Águas, em Nova Veneza, também para 376 alunos. No início do ano, os alunos receberam kits de material e uniforme escolar. A Prefeitura também implantou novos playgrounds inclusivos nas escolas municipais. Os parquinhos contam com gangorra, parque infantil integrado e balanço, totalmente adaptados para a diversão de todos os alunos logo no início do ano letivo. E os alunos do primeiro ao novo ano do Ensino Fundamental têm uma nova disciplina: serão as aulas de robótica, para a alfabetização através desse tema. Os alunos receberam um kit com robô, peças e plataformas para a cosntrução de protótipos e estruturas, chamando a atenção dos estudantes para a educação e estimulando a criativadade.

Desde 2017, a Educação de Sumaré tem recebido investimentos. Foram criadas mais 2.900 vagas do Ensino Infantil à Graduação, as Escolas de Educação Infantil receberam novos parquinhos, foram instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula e dependências das escolas, foram implantados na cidade pólos da FATEC, ETEC e Univesp, além da entrega anual de kits de material e uniforme escolar. As escolas municipais São Judas Tadeu, região da Área Cura, e na EM Magdalena Maria Vedovatto Callegari, região do Maria Antonia, contam com Ensino em Tempo Integral, como um projeto piloto. O cardápio da merenda escolar foi readequado, além da introdução de alimentos da agricultura familiar. E novas escolas estão em construção.

E o projeto Jovem Empreendedor foi implantado em 100% das salas de aula municipais, beneficiando cerca de 17 mil alunos do Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos). Os professores receberam uma capacitação específica para passar o conhecimento aos alunos com a finalidade de disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil.