Dalai Lama se desculpa após pedir a garoto para “chupar’” sua língua.

O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, pediu hoje desculpas por causa de um vídeo em que aparece a beijar uma criança na boca, que se tornou viral nas redes sociais e provocou severas críticas.

Num comunicado divulgado na sua página de Internet, o líder religioso de 87 anos lamentou o incidente e pediu “desculpa ao menino e à sua família, bem como aos seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que as suas palavras podem ter causado”. O incidente ocorreu durante uma reunião pública em fevereiro, no templo Tsuglakhang em Dharamsala, onde mora o líder exilado.

No vídeo, o Dalai Lama estava a responder a perguntas das pessoas presentes na cerimónia, quando o menino pediu para o abraçar.

O Dalai Lama convidou o menino a subir à plataforma onde estava sentado, mostrando-lhe a bochecha, levando a criança a beijá-lo antes de o abraçar. Nessa altura, o Dalai Lama pediu ao menino para o beijar na boca e mostrou a língua.

No vídeo, é possível ouvi-lo dizer à criança, “chupa-me a língua”, enquanto o menino também mostrava a própria língua e se inclinava na direção do Dalai Lama, provocando risos na plateia.

As imagens de vídeo tornaram-se virais nas redes sociais, provocando severas críticas contra o comportamento do líder religioso

“Sua Santidade costuma provocar as pessoas que conhece, de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e perante as câmaras”, diz o comunicado do Dalai Lama. O Dalai Lama fez da cidade montanhosa de Dharamsala a sua base de ação, desde que fugiu do Tibete após um levantamento fracassado contra o domínio chinês, em 1959.