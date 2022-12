O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, nesta quinta-feira (8), 584 mudas de árvores nativas produzidas pelos alunos do ensino médio da Escola Estadual “Comendador Emílio Romi”. A ação é fruto de uma parceria firmada em 2021, cuja finalidade é contribuir com o reflorestamento de matas ciliares e de áreas de preservação permanente do município.

Através da disciplina eletiva “Refloresta”, o projeto envolveu 44 alunos dos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio que, ao longo deste ano, desenvolveram o protagonismo e tiveram uma aprendizagem significativa com as práticas de silvicultura, estudo e observação de botânica, fisiologia vegetal e educação ambiental, bem como manejo e monitoramento de mudas nativas, conteúdo coordenado pelos docentes Sérgio Luiz Farsura e Luís Henrique Rodrigues.

Com resultados positivos ao final do projeto, os alunos entregaram ao DAE as 584 mudas de variadas espécies, como jatobá, palmeira-jerivá, ipê-amarelo, ipê-rosa, aroeira-pimenteira, canafístula, casca-d’anta e jequitibá-rosa, as quais foram acondicionadas na área de produção de mudas (estufas e telado) do Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste (CESB), em entrega simbólica realizada na manhã desta quinta-feira.

As atividades tiveram apoio técnico do biólogo Felipe Augusto Gasparotto e da Chefe de Divisão de Educação Ambiental, Mônica Tortelli, ambos da Diretoria de Gestão Ambiental da autarquia. Palestra e oficina prática sobre coleta de sementes na escola foram ministradas durante o ano, ações que também contaram com o fornecimento de diversos insumos para a produção das mudas pelos estudantes, como bandejas, tubetes, saquinhos plásticos, substrato orgânico e sementes de árvores nativas.

A parceria, que teve início no ano passado com a doação de 120 mudas de árvores que foram plantadas para recomposição da mata ciliar às margens da Represa São Luiz, em evento comemorativo ao Dia Mundial da Água (dia 22 de março), prevê continuidade para 2023 e reforça o compromisso do “Programa de Proteção e Recuperação de Mananciais Águas Bárbaras”, desenvolvido pelo DAE barbarense.