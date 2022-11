O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana começou a utilizar um novo sistema para a troca da rede de água no município. Guiado por um GPS, o MND (Método Não Destrutivo), também conhecido como furo direcional HDD, está sendo usado em diversas obras subterrâneas.

O método aplicado pela autarquia é um processo de instalação, reparação ou reforma de tubos, dutos e cabos subterrâneos, que diminui ou elimina a necessidade de escavações em obras.

De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, basta uma pequena abertura no piso para a realização da obra. “Diversas obras importantes e em locais com trânsito intenso foram feitas com o MND, como na Avenida de Cillo, Rua Florindo Cibin e Avenida Brasil. Estes são apenas alguns pontos conhecidos, mas no total já foram trocados 1.500 metros de rede de água usando o método”, disse.

Zappia informou ainda que o procedimento consiste na capacidade de instalar redes hidráulicas com o mínimo impacto em vias e locais movimentados ou de difícil acesso, reduzindo a mão-de-obra das equipes, como a necessidade de abertura de valas, a retirada de camada asfáltica, escavação, escoramento de vala, entre outros.