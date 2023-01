DAE troca rede de água no São Vito com sistema não destrutivo

de parte da rede de água no bairro São Vito, nesta quinta-feira (12), por meio do MND (Método Não Destrutivo), um novo sistema também conhecido como furo direcional HDD.

As equipes do DAE fizeram o serviço nas ruas Santa Carolina, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Amélia e Santa Claudia.

Usado em obras subterrâneas e guiado por um GPS, o método aplicado pela autarquia é um processo de instalação, reparação ou reforma de tubos, dutos e cabos subterrâneos, que diminui ou elimina a necessidade de escavações em obras.

O procedimento consiste na capacidade de instalar redes hidráulicas com o mínimo impacto em vias e locais movimentados ou de difícil acesso, reduzindo a mão-de-obra das equipes, como a necessidade de abertura de valas, a retirada de camada asfáltica, escavação, escoramento de vala, entre outros.

De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, o MND gera também economia: “utilizamos material de polietileno de alta densidade, o PEAD, um dos melhores do mercado hoje, que tem a facilidade e a segurança das conexões serem soldadas por termofusão ou eletrofusão”, explicou.