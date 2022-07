O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) disponibilizou, nesta segunda-feira (18), um ícone na página inicial do site da autarquia – www.daeamericana.sp.gov.br – que facilita o acesso para solicitação da Tarifa Residencial Social. Para fazer o pedido, o munícipe precisa estar enquadrado nos critérios que são definidos por resoluções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).

Para requerer essa tarifa diferenciada, a ligação deve ser residencial; a família residente deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚnico, com o cadastro devidamente atualizado; a renda mensal per capita deve ser de até meio salário mínimo nacional; e o requerente deve ter seu nome no cadastro do DAE (ser proprietário ou locatário do imóvel).

Os benefícios da Tarifa Residencial Social são: desconto de 50% sobre o valor da tarifa residencial normal para consumos de até 10m³/mês; desconto de 25% sobre o valor da tarifa residencial normal para consumos de 11 até 20m³/mês; acima de 20m³ não haverá nenhum desconto e a tarifa será igual aos casos de unidade residencial normal.

De acordo com a autarquia, o usuário deve providenciar o recadastramento para renovação do benefício a cada 12 meses, sob pena de cancelamento automático caso não faça. A documentação necessária para fazer a solicitação é a seguinte:

– Comprovante de inscrição no CADÚnico, emitido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, podendo ser uma cópia da folha de cadastro ou da folha resumo;

– Cópia do CPF e RG do requerente;

– Se for necessário atualizar o cadastro do DAE, deverá apresentar os documentos que comprovem a posse ou uso do imóvel (escritura ou matrícula ou contrato de compra e venda com firmas reconhecidas ou contrato de locação com firmas reconhecidas);

– O pedido deve ser feito pelo usuário responsável/morador do imóvel, pois ele será o beneficiário.

Caso o morador tenha dificuldade em realizar a solicitação de maneira digital, pode procurar o atendimento presencial do DAE, apresentando todos os documentos necessários.