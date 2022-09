Novos casos de tentativas de golpes envolvendo pagamentos via Pix de contas de água em atraso foram denunciados ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. A autarquia informa que as contas de água podem ser pagas somente por meio da agência bancária, aplicativos dos bancos ou lotéricas. No caso de um imóvel em débito com o DAE, a comunicação é feita via aviso impresso na própria fatura e, também, por carta.

O DAE não trabalha no momento com pagamentos de tarifas relacionadas ao Departamento via Pix e não entra em contato por celular com o munícipe. A Autarquia orienta para quem receber esse tipo de tentativa de golpe não faça nenhum tipo de pagamento e registre o Boletim de Ocorrência.

Conforme denúncias enviadas ao Departamento, o golpista se apresenta como atendente do DAE, de nome Thiago de Moraes Porto, inclusive informando email: “[email protected]”. O número do celular que o golpista usa é o (19) 9.9999-6848, semelhante ao que é disponibilizado para atendimento de mensagens por WhatsApp pela Autarquia, que é o número (19) 9.9992.6848.

Na ocasião de uma denúncia feita à Autarquia no mês passado, o perfil no WhatsApp do golpista não aparece foto e a descrição estava como “DAE Sta Barbara do oeste”. Numa denúncia recente, a descrição aparece alterada para “Consultor financeiro”.