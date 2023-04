DAE-SB realiza teste na nova adutora para a Zona Leste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana o primeiro teste no trecho inicial da nova adutora de água tratada para a Zona Leste. Com investimentos na ordem de R$ 11 milhões, a obra vai beneficiar mais de 70 mil habitantes.

O trecho da nova tubulação que entrou em teste corresponde ao percurso da saída dos reservatórios da ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz, até o ponto de reforço no bombeamento, conhecido como Booster, localizado na Avenida São Paulo, cerca de 3 km. No total, a nova adutora já instalada possui 8 km de extensão, considerando as novas subadutoras que interligam quatro pontos de reservação e distribuição de água.

Após os testes, a nova tubulação passará pelos processos de limpeza e desinfecção e entrará em carga efetiva, beneficiando parcialmente o abastecimento para essa região da cidade. A nova adutora substituirá a antiga tubulação considerada crítica pelo desgaste que se apresenta. Sendo que a tubulação antiga ainda permanecerá com possibilidade de operação como opção de reserva.

A próxima etapa compreende as interligações da adutora nas também novas subadutoras que atenderão os reservatórios responsáveis pelo abastecimento dos bairros Planalto do Sol, Zabani, Santa Fé, Nova Conquista, Cidade Nova, Esmeralda, Pérola, São Fernando, Loteamento Industrial Antônio Zanaga, Santa Rosa, Turmalinas, Adélia, Cândido Bertini, Vila Dainese, Dona Regina, São Camilo, Chácara São Sebastião, Palmeiras, Parque das Nações, Ferrarezi, Jardim Europa, Frezzarin, Parque Planalto e Jardim dos Manacás.

