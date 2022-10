O DAE (Departamento de Água e esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de recuperação de asfalto nos pontos onde foram necessárias escavações nas ruas para execução de manutenções corretivas e preventivas em redes de água e ou esgoto, bem como nas novas ligações.

Para garantir a qualidade e durabilidade no reparo do asfalto, as equipes da empresa contratada pela Autarquia executam duas etapas nos procedimentos de tapa buraco – termo usado para esse serviço – sendo a primeira na preparação do solo e, após três dias, a fixação da massa asfáltica.

A ação foi intensificada pelo DAE, que mobilizou as equipes responsáveis resultando na diminuição do tempo de espera dos reparos, assim como na queda considerada da quantidade dos serviços pendentes.

Os locais escavados pela Autarquia barbarense são encaminhados para as equipes de reparo, contudo, o munícipe pode solicitar o serviço de tapa buraco ou confirmar a abertura da ordem de serviço, por meio dos telefones 0800-770-3459 (ligação somente de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite, ou por mensagens de texto pelo WhatsApp: (19) 9-9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.