O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com os trabalhos de pesquisas de eventuais vazamentos de água não visíveis em redes de rua, nas calçadas e em cavaletes de hidrômetros dos imóveis. Nesta segunda-feira (24), equipes da Autarquia deram início ao serviço na região do bairro Cidade Nova, Zona Leste do município.

Os servidores percorrem trechos do bairro em horários especiais, das 17 às 21 horas, utilizando equipamentos que permitem a localização de possíveis vazamentos por meio de método da acústica, o geofone. Os primeiros trechos inseridos no cronograma estão nas ruas Recife, do Couro e do Algodão, e Avenida São Paulo. As pesquisas seguirão nos próximos dias pelo bairro.

Na ação, os pontos suspeitos de vazamentos são marcados e encaminhados para as equipes de manutenção em redes de água para reparo, combatendo dessa forma as perdas hídricas e evitando transtornos que um vazamento de água pode causar no local.

Os profissionais devem estar uniformizados e portando crachá de identificação. Na dúvida, o morador pode ligar para os números: 0800-770-3459 (ligação somente de telefone fixo) e 3459-5910, com atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite, a fim de confirmar a presença dos funcionários na sua rua.