O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu na noite desta quarta-feira o prêmio Ação pela Água, promovido pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, em evento realizado na cidade de Limeira. A premiação, em sua 8ª edição, contemplou projetos que impactaram positivamente a gestão de recursos hídricos, o meio ambiente e saneamento, com reflexo na saúde e no bem-estar da população.

Entre os seis grupos inseridos no Prêmio, Santa Bárbara d’Oeste concorreu na categoria “Serviços de Saneamento Básico de municípios e empresas associados ao Consórcio PCJ”. O DAE foi vencedor com o “Programa de Proteção e Recuperação de Mananciais Águas Bárbaras”, concorrendo com o Saae de Indaiatuba e a Sanasa Campinas.

“O projeto Águas Bárbaras recupera e cuida com carinho dos nossos mananciais, bem como das nossas nascentes, matas ciliares, fauna terrestre e aquática. Desde o início, o prefeito Rafael Piovezan deu total apoio até o projeto tomar corpo e seguimos até a consagração com este Prêmio, conhecido como Oscar da Água”, comemorou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, que recebeu o troféu do Consórcio PCJ no evento. “Nossa equipe técnica é realmente fantástica e fez por merecer esta importante conquista. Todos ganham, principalmente as futuras gerações da nossa gente”, completou.

O programa “Águas Bárbaras” envolve seis subprogramas relacionados à qualidade ambiental e dos recursos hídricos, com objetivo principal de restaurar e preservar processos ecológicos locais no entorno dos mananciais e demais corpos hídricos no Município, além de garantir a segurança e qualidade da água a toda a população barbarense.

A Comissão Organizadora do “Prêmio Ação pela Água” recebeu 83 projetos dos municípios associados ao Consórcio PCJ, que foram desenvolvidos nos últimos dois anos, durante a pandemia da Covid-19. Desses, 78 foram validados e divididos em seis categorias para a premiação, na qual a Comissão Julgadora levou em consideração os critérios: resultados, impacto social, replicabilidade, originalidade e Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em especial, ao ODS 6 – Água potável e saneamento. Na ocasião, todos os finalistas receberam o certificado “Notório da Água”, em reconhecimento ao trabalho.

Também estiveram presentes na cerimônia de premiação, os servidores e coordenadores do “Programa Águas Bárbaras”, Mônica Tortelli, Larissa Moreno Prieto de Bonfim e Felipe Augusto Gasparotto, todos da Diretoria de Gestão Ambiental da Autarquia.