O DAE – Departamento de Água e Esgoto de Americana concluiu, na manhã desta terça-feira (22), os reparos de rupturas de subadutoras que ocorreram na segunda-feira (21). O bombeamento de água nos bairros afetados já foi retomado e o abastecimento será normalizado gradativamente. Segundo a autarquia, houve um primeiro rompimento na subadutora que abastece o reservatório de água do bairro Santa Catarina, e consequentemente, atingiu os bairros Parque Novo Mundo, Cidade Jardim, e toda a região do Jardim São Paulo, Santa Catarina, São Pedro, Niels Nielsen e Jardim Terramérica. Em razão deste problema, o sistema de bombeamento ficou paralisado por várias horas.

Na subadutora que abastece o reservatório do São Roque, cobrindo toda a área desde o São Domingos até o Jardim da Balsa, houve outra ruptura, na altura da Rua Carioba.

O sistema foi reparado ainda na noite desta segunda-feira (21), porém, por volta das 21h30, ocorreu mais uma ruptura em área próxima. O DAE precisou desligar o bombeamento no local e, consequentemente, houve desabastecimento em toda a região, atingindo vários bairros. A manutenção já foi realizada, e o abastecimento começa a voltar à normalidade.

O DAE alerta para que os moradores economizem água até os reservatórios voltarem ao limite seguro de abastecimento.

Obras de melhorias

A autarquia, por meio do Programa “Água na Torneira” tem promovido uma troca contínua e a modernização da rede de abastecimento na cidade, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço à população. Até o momento, já foram trocados trechos de mais de 25 bairros de Americana.

Na região da Avenida Cillos, está sendo feita a instalação de uma nova subadutora com mais de 1,5 mil metros de extensão, além de dois sistemas de bombeamento. As intervenções já começaram e irão beneficiar diretamente mais de 23 mil pessoas, garantindo segurança no abastecimento ao longo de pelo menos 15 anos.

O DAE também está investindo na construção dos novos reservatórios nos bairros Santa Catarina, Cidade Jardim e no Ipiranga.