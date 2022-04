Na manhã desta quarta-feira (20) a equipe operacional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou reparo na rede coletora de esgoto localizada no cruzamento da Travessa do Trabalho e Rua da Benignidade, no Vista Alegre.

A equipe realizou a substituição da manilha que estava danificada e instalou quatro metros de tubulação, normalizando o fluxo de esgoto da região. Todo o esgoto gerado pelo bairro é afastado pela rede coletora e enviado para tratamento na ETE Toledos I, no Jardim Conceição.

Regularmente o DAE realiza manutenções preventivas a fim de detectar pontos e materiais em alto grau de desgaste, realizando a substituição assim que identificado. Caso o munícipe saiba de algum ponto que necessite de inspeção, basta ligar para os telefones 0800-770-3459 (ligação de fixo) ou (19) 3459-5910 (ligação de celular) que funciona das 6 horas até a meia-noite, ou ainda enviar mensagem pelo WhastApp (19) 9-9992.6848 no período das 8 às 17 horas (mensagens enviadas fora deste período não são verificadas).