DAE reforma poço de visita na Vila Pires

Uma equipe operacional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de

Santa Bárbara d’Oeste recuperou, na sexta-feira (10), um PV – poço de visita de esgoto instalado na Rua José de Alencar, na Vila Pires, região central.

O PV antigo apresentou avarias com a ruptura das paredes de sua estrutura, causando a obstrução da passagem do efluente pela rede coletora, a qual também teve um trecho da tubulação substituída no trabalho de reconstrução do poço de visita. Todo o esgoto coletado nessa região é afastado para ser tratado na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos I, no Jardim Conceição.

Rua Paraguai recebe serviços de recapeamento

Os serviços de recapeamento foram realizados nesta segunda-feira na Rua Paraguai, no Sartori, dando sequência ao Programa de Recuperação de Vias em Santa Bárbara d’Oeste. O pacote de serviços da Prefeitura dispõe da melhoria da malha asfáltica em diversos pontos da cidade, com investimento de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

Anteriormente a Prefeitura executou o recapeamento em vias como ruas Salvador Iatarola, do Manganês, do Cloro, do Cromo e do Chumbo, no Mollon, Rua Profeta Isaías, no Rochelle, ruas Esilênio dos Santos Rosa e Pedro Cromo, no Jardim das Orquídeas, Avenida Laura Santos Machado, na região dos bairros Terras de Santa Bárbara e Souza Queiroz, Rua Portugal, no Jardim Europa, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no 31 de Março, Avenida Alfredo Contatto, Avenida São Paulo – entre os cruzamentos com a Rua do Algodão e Avenida da Indústria –, Rua Nhambiquiras e avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Dirceu Dias Carneiro, no Distrito Industrial 2, ruas do Açúcar, do Brilhante, Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, Avenida Santa Bárbara, ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos, Rua Nicolau Furlan e Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan, Rua Itaúna, no Icaraí, na Rua Urandi, no Planalto do Sol 2, Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Orquídeas.

Santa Bárbara reduz crimes. Menores taxas da região

Santa Bárbara d’Oeste alcançou novamente bons resultados nos índices de Segurança Pública no ano de 2022. Conforme dados estatísticos oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a cidade apresentou redução de crimes e tem as menores de taxas de delito por 100 mil habitantes na região.

