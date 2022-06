Nesta semana, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do setor Operacional, trabalhou no reparo da rede de coleta e afastamento de esgoto em um trecho da tubulação instalada na Estrada do Barreirinho, no Parque Eldorado.

No local, a equipe de manutenção substituiu o antigo tubo de manilha, já danificado pelo tempo, por tubo específico de material PVC, garantindo assim a eficácia no sistema de esgotamento sanitário dessa microrregião do município, onde todo esgoto gerado é coletado e afastado para o tratamento na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos I, localizada no Jardim Conceição.

Manutenções preventivas e corretivas em redes de esgoto fazem parte da rotina de trabalho da Autarquia, que tem o compromisso de garantir o bom funcionamento dos serviços prestados, bem como assegurar o bem-estar e qualidade de vida à população barbarense.

Caso o munícipe saiba de algum ponto de rede de esgoto e ou de água que necessite de manutenção, pode comunicar o DAE por meio dos canais de atendimento: 0800-770-3459 (ligação de fixo), 3459-5910, todos os dias, das 6 h às 0h (meia-noite), ou por mensagens pelo WhatsApp, que funciona das 8 h às 16 h, de segunda a sexta-feira.