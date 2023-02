DAE SB premiado no 2o Ciclo da ARES-PCJ

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste

O DAE foi premiado com troféu no 2º Ciclo da Metodologia Acertar, categoria “Reconhecimento”. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (1), na sede da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ.

Ao todo foram certificados 34 prestadores na conclusão do 2º Ciclo da metodologia, em dezembro de 2022, nas categorias Reconhecimento, Top 10 e Destaque. A premiação valoriza a participação dos prestadores de serviços de água e esgoto e a dedicação de seus servidores e colaboradores envolvidos.

“Foi uma feliz surpresa receber a premiação de Reconhecimento. O empenho do nosso ‘Grupo de Perdas’ no trabalho para a redução das perdas de água tratada foi fundamental para a conquista. Dando continuidade nas diretrizes definidas pelo prefeito Rafael Piovezan, vamos seguir com as ações para alcançar o Top10”, comemorou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, presente ao evento.

A metodologia “Acertar” foi elaborada para permitir procedimentos padronizados de Auditoria e Certificação de Informações do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), como o propósito de aprimorar os processos de gestão das informações dos prestadores de serviços de saneamento.

Também estiveram no evento os servidores Willian Ricardo Mendes Martins, chefe da Divisão de Resíduos, e Larissa Moreno Prieto de Bonfim, chefe de Divisão de Gestão e Licenciamento Ambiental, da Diretoria de Gestão Ambiental da Autarquia.

Formação para profissionais da Educação Especial

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da Secretaria de Educação promoveu nesta terça-feira (31), formação continuada para profissionais que atuam na Educação Especial da Rede Municipal de Ensino. O objetivo foi qualificar o atendimento dos interpretes de libras dos alunos com deficiência auditiva e também dos profissionais do serviço de apoio escolar que acompanham alunos com deficiência visual. A capacitação foi no Salão Nobre e na sala azul da Secretaria de Educação.

A formação foi conduzida pelos professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Paula Fernandes Rufino, responsável pelo atendimento específico da Deficiência Auditiva e pelos professores Marcos Hansen Pazerto e Rosana Davanzo Batista responsáveis pelo atendimento específico da Deficiência Visual.

Atualmente há na Rede Municipal de Ensino, 12 alunos com deficiência auditiva e nove alunos com deficiência visual. Nas respectivas salas de aula onde estes alunos estão matriculados ocorre semanalmente o Projeto para introdução do Libras ( língua brasileira de sinais) ou sistema Braille de escrita, visando a inclusão desses alunos na sociedade.

Segue a construção do complexo “Cidade Saúde” em Santa Bárbara

A construção do complexo “Cidade Saúde” continua em Santa Bárbara d’Oeste. Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o novo prédio de três andares e 3,6 mil metros quadrados de construção abrigará diversos setores da Saúde, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

O “Cidade Saúde” terá consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, sala de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e elevadores. O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

O investimento é de R$ 18,4 milhões em recursos próprios do município.

Univesp abre inscrições para cursos gratuitos a partir de segunda (6)

São 150 vagas para nove cursos em Santa Bárbara d´Oeste

As inscrições para o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abrirão a partir desta segunda-feira (6). Em Santa Bárbara d’Oeste são 150 vagas para cursos de gradução gratuitos e na modalidade EAD, com encontros presenciais para atividades avaliativas. Estão disponíveis nove cursos dos eixos de licenciatura, computação, negócios e produção.

Os eixos iniciam com um núcleo básico de integralização e depois há a possibilidade de escolhas dos cursos específicos, de acordo com requisitos descritos no edital. Integram o eixo Licenciatura os cursos de Letras (4 anos), Matemática (4 anos) e Pedagogia (4 anos). Compõem o eixo Computação os cursos Tecnologia da Informação (3 anos), Bacharel em Ciência de Dados (4 anos) e Bacharel em Engenharia de Computação (5 anos). Os do eixo Negócios e Produção são Tecnólogo em Processos Gerenciais (3 anos), Bacharel em Administração (4 anos) e Bacharel em Engenharia de Produção (5 anos).

Os interessados podem se inscrever pelo site www.vestibular.univesp.br até dia 30 de março, às 23h59. Os estudantes com direito à isenção ou redução de 50% na taxa de inscrição devem solicitar o benefício entre os dias 6 e 9 de fevereiro.

