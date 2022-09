O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (5), a desinsetização e desratização na rede coletora de esgoto do município. Após a conclusão do trabalho em toda a cidade no final do mês de julho, agora, o serviço retoma e atenderá novamente a totalidade dos bairros, começando pela região do Jardim da Paz.

O serviço é executado com o objetivo de controlar a população de insetos, como baratas, e também de ratos. Nesta etapa, serão atendidos os bairros: Jardim da Balsa I e II, Jardim Pacaembú, Jardim das Orquídeas, Mário Covas, São Jerônimo, Jardim da Paz e Parque da Liberdade. A orientação é para que os moradores deixem os ralos das residências tampados durante o dia de trabalho.

De acordo com o DAE, este serviço é feito em todos os poços de visita da rede coletora de esgoto, combatendo baratas (cadeia alimentar dos escorpiões) por meio de inseticida líquido e por termonebulização, e ratos com a colocação de iscas sólidas. Ressalta-se que o serviço não contempla bocas de lobo (bueiros) e galerias de águas pluviais.