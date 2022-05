Aproveitando a paralisação no fornecimento de água por conta de um reparo em uma adutora responsável pelo abastecimento da região do Inocoop, que foi programado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, para esta quinta-feira (12), a equipe operacional da Autarquia realizou uma manutenção preditiva em outro ponto da rede inserida nesse mesmo sistema de distribuição de água.

No local, que fica entre as ruas Camaiuras e Guaianazes, no Santa Rita, foram substituídas parte da tubulação e conexões do tubo de material PEAD – Polietileno de Alta Densidade – reforçando assim a estrutura da tubulação de 315 mm de diâmetro daquele ponto. A execução dos trabalhos se deu por meio de dois poços de visita (PVs) instalados na calçada, sem a necessidade de escavação.

Manutenção programada.

Conforme divulgado pelo DAE, a manutenção programada na adutora entre a Estação de Tratamento de Água – ETA IV – e o reservatório do bairro Inocoop, nesta quinta-feira, compreendeu um ajuste na conexão da tubulação de 500 mm de diâmetro interligada na saída de água tratada de um dos reservatórios da ETA IV.

Ambos os serviços foram concluídos no período da tarde, por volta das 15 horas, antes do previsto, o que contribuiu para o restabelecimento rápido do abastecimento de água para essa região.