O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, na semana passada, mais uma melhoria no sistema de recalque de água tratada do ponto de distribuição localizado no bairro Planalto do Sol. Dois novos conjuntos motobombas foram instalados em substituição aos antigos equipamentos que atendem nove bairros da Zona Leste.

Com a ação, esse ponto ganha mais um reforço na operação de bombeamento da água, uma vez que, as tubulações da linha de recalque e do conjunto hidráulico (barrilete) também foram substituídas recentemente por novas, todas de material aço inox, proporcionando maior durabilidade e mantendo a qualidade da água distribuída. Os trabalhos foram executados pela equipe operacional da autarquia, por meio da Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos.

No local são três reservatórios que totalizam um volume disponível de 3,250 milhões de litros de água tratada para os bairros Planalto do Sol I e II, Nova Conquista, Zabani, Cidade Nova, Laranjeiras, Orquídeas, Santa Fé e Joias de Santa Bárbara.