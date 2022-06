O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Divisão de Gestão Ambiental, realiza serviços de capinação e roçagem no entorno das barragens das represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo. As ações são intensificadas pela Autarquia nessa época de estiagem, entre abril e setembro, período que retarda a velocidade no crescimento do mato devido à diminuição dos volumes de chuvas, proporcionando uma durabilidade maior da limpeza no local.

Os serviços consistem na retirada do mato, com corte rasteiro, e remoção da vegetação daninha desde a sua raiz, desobstruindo a área do manancial que é monitorada periodicamente por equipes da Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos do Departamento. A medida tem por finalidade proporcionar condições de vistorias nas estruturas das barragens, visando à segurança hídrica, bem como melhorar a estética do local.

Os trabalhos de roça e capina são executados de forma manual e mecanizado e seguem durante o ano nos locais de responsabilidade do DAE, como reservatórios, estações de tratamento de água e de esgoto, entre outros, se estendendo para as áreas de matas ciliares, onde na estiagem os cuidados são redobrados pelas equipes da Autarquia devido à possibilidade de princípios de incêndios que se intensificam nesse período.