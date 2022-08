O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) implantou, nesta sexta-feira (26), novas grades para retenção de resíduos sólidos na ETE Balsa (Estação de Tratamento de Esgoto). O objetivo da melhoria é segurar materiais impróprios que chegam pela rede de esgoto, como sacolas plásticas; absorventes; roupas íntimas; cartelas de comprimidos; e outros.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, ressaltou que a estrutura da ETE foi planejada com gradeamento específico para esgoto, sendo importante essa nova grade com espessura maior para segurar outros materiais. “Com isso conseguimos minimizar os impactos causados pelo lixo descartado indevidamente na rede de esgoto, que acabam atrapalhando o gradeamento original, que é exclusivo para sólidos de esgoto”, explicou.

Segundo o DAE, quando materiais maiores e impróprios atingem o gradeamento da ETE, podem causar sérios entupimentos ou danos irreparáveis nas bombas. “Essa nova grade, portanto, também é uma medida preventiva, evitando prejuízos, tanto financeiros como na prestação do serviço”, informou Zappia.

O serviço já foi concluído pela autarquia e teve um investimento de aproximadamente R$19 mil de recursos próprios do DAE.