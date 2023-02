DAE investe R$ 1,3 milhão em melhorias na ETA IV

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste

abriu licitação para contratação de empresa especializada para obras de melhorias e reforma da ETA IV – Estação de Tratamento de Água, localizada no Jardim Souza Queiroz. Investimento estimado na ordem de R$ 1,3 milhão.

As obras compreendem a individualização, instalação de módulos de decantação e comportas nos decantadores da estação, ações que aprimoram sua operacionalidade e reforçam a eficiência do tratamento de água. As melhorias vêm ao encontro das ações já desenvolvidas dentro do projeto de ampliação do sistema ETA IV, beneficiando mais de 100 mil habitantes da Zona Leste.

A ETA IV vem recebendo diversas melhorias de ampliação em todo seu sistema, com novas adutoras de água tratada e água bruta, novos reservatórios e equipamentos tecnológicos. Medidas que já apresentam resultados positivos na reservação e distribuição de água para toda a Zona Leste, região que ainda conta com obras em andamento, como a substituição da adutora principal e a criação de setores que possibilitam maior controle no abastecimento.

O edital poderá ser retirado no Departamento de Suprimentos da Autarquia, na Rua José Bonifácio, 400, Centro, ou pelo site: www.daesbo.sp.gov.br. Informações pelo email: [email protected], telefone (19) 3459-5925 e por mensagens através do WhatsApp: (19) 9.9380-4413.

