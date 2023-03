DAE desobstrui redes de esgoto com hidrojato

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do setor operacional, realizou nesta quarta-feira (1) a limpeza e desobstrução em redes coletoras de esgoto utilizando o hidrojateamento – jatos de água de alta pressão – nas tubulações dos bairros São Joaquim, Cruzeiro do Sul e parte da região central. Descartes irregulares nas redes são encontrados.

Com o auxílio do caminhão hidrojato, uma das equipes de manutenção percorre diariamente diversos pontos do município no intuito de manter o bom funcionamento do sistema de coleta e afastamento do esgoto.

Durante a ação desta quarta-feira no Cruzeiro do Sul, a equipe encontrou e retirou uma grande quantidade de raízes de árvores de dentro de algumas caixas de inspeção de esgoto das redes internas das chácaras, caixas que ficam instaladas pelo lado de fora e de responsabilidade do proprietário. Segundo os profissionais, o crescimento das raízes dentro da caixa se dá pela falta de manutenção e causam danos na estrutura, o que acaba ocasionando entupimento em parte da rede do bairro.

Nas ações, os serviços de hidrojateamento são realizados através dos poços de visita (PVs) com a finalidade de eliminar resíduos indevidamente descartados que se acumulam em trechos de redes, interrompendo o fluxo do efluente e causando entupimento. Resíduos como, óleo de fritura, restos de alimentos e objetos não degradáveis, causam grandes danos no sistema de esgotamento sanitário.

Para evitar entupimentos na rede de esgoto da rua, o DAE reforça as principais medidas que devem ser aplicadas:

– Jogar os restos de comida no lixo antes de colocar a louça na pia;

– Não descartar bitucas de cigarro, fio dental, absorventes, preservativos e tecidos no vaso sanitário ou em outros encanamentos;

– Manter os ralos dos banheiros e das lavanderias limpos;

– Colocar ralos, grelhas e sifões em pias e tanques do local;

– Não descartar óleo de cozinha na pia;

– Coletar o óleo utilizado em potes descartáveis para entregar em locais de reciclagem;

– Na hora de construir, não ligar as calhas de água de chuva às redes de esgoto, pois pode prejudicar a eficiência.

Além do hidrojato- DAE faz desinsetização na região do São Luiz

A equipe de desinsetização do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está na região do São Luiz e diversas vias do bairro receberam os produtos, entre elas, Avenida Antônio Pinto Duarte, Rua São Vito e Avenida Unitika.

O trabalho consiste na desbaratização com aplicação de inseticida líquido e por termonebulização nos poços de visita, e desratização com a colocação de raticida em forma de iscas sólidas. O trabalho segue na região nos próximos dias.

No dia 13, a equipe dará início a desinsetização nos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Vila Mathiensen, Nielsen Ville e Parque Novo Mundo. O DAE orienta que os moradores deixem os ralos das residências tampados durante o trabalho.

A desinsetização é realizada somente nas redes coletoras de esgoto.

