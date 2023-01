DAE conclui desinsetização na Praia Azul

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana encerrou nesta quarta-feira (11), a desinsetização nas redes coletoras de esgoto na região da Praia Azul. Na próxima semana, o serviço será iniciado em outras regiões da cidade: Jardim Boer I e II, Jardim Esperança, Jardim Bertoni e Jardim Mirandola. O DAE orienta para que os moradores deixem os ralos das residências tampados durante o dia de trabalho.

A desinsetização é um serviço feito constantemente em Americana, e desde setembro de 2022 já foi realizado nos seguintes bairros: Jd. da Balsa 1 e 2; Jd. das Orquídeas; Jd. Dona Rosa; Jd. São Jerônimo; Jd. da Paz e Pq. da Liberdade; Pq. Gramado, Jd. Bazanelli, Jd. São Roque, Vila Dainese, Pq. das Nações, Morada do Sol, Vila Catarina Zanaga, Vale do Rio Branco, São Domingos, Jd. Bela Vista, Vila Santa Maria, Jd. Paulistano, Jd. Lizandra, Jd. Novo Horizonte, Jd. Guanabara, Distrito Industrial Abdo Najar, Antônio Zanaga, Vila Bela, Jd. Nossa Sra. Aparecida, Vale das Nogueiras, Jd. Brasil, Jd. Santa Eliza, Residencial Praia dos Namorados, ASTA Novo Paraíso, Vale das Paineiras, Recanto Vista Alegre, Praia dos Namorados, Bosque dos Ipês, Pq. Residencial Tancredi e Jd. Florbela.

O DAE ressalta que a desinsetização é realizada somente nas redes coletoras de esgoto, não em galerias pluviais ou terrenos baldios.

Prefeitura executa limpeza de galerias

O trabalho está sendo feito com o caminhão hidrojato, por meio de jato de água aplicado com alta pressão, e também manualmente.

DAE realiza testes finais do Programa Água na Torneira no Jardim São Paulo

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou nesta terça-feira (10), o segundo dia do teste de estanqueidade nas ruas do bairro Jardim São Paulo, que está na fase final de implantação do Programa Água na Torneira.

O teste de estanqueidade é o processo utilizado para checar se há ou não, a existência de vazamentos nas redes de água. “São instaladas peças chaves nas tubulações para garantir que todas as conexões estejam vedadas e que não terá futuras interrupções de água. O teste faz parte do processo da obra e na próxima etapa vamos interligar as redes de água de todo o bairro”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O investimento total na troca da rede completa do Jardim São Paulo é de R$3.886.359,08.

Lançado em maio de 2021, o Programa “Água na Torneira” consiste na troca contínua e modernização da rede de abastecimento na cidade, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço à população. Até o momento, já foram trocados trechos de mais de 25 bairros de Americana.

Serviços de tapa-buracos, recape e limpeza prosseguem na cidade



Os serviços de tapa-buracos, recapeamento e limpeza estão em vários pontos da cidade, nesta sexta-feira (6). As equipes e as máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana estão nas ruas trabalhando e seguindo o cronograma diário.

Na Operação Tapa-Buracos desta sexta-feira, as melhorias na malha viária estão sendo executadas nos seguintes locais: avenidas Afonso Pansan, Antônio Pinto Duarte com Unitika, Rua Orlando Dei Santi com a Unitika, avenida da Saúde, ruas São Gabriel, São Vito, rua dos Salgueiros, Síria Alves Petrin com avenida Maria dos Santos Amélia, rua Rogério Zanaga, Francisca Coral Chiquinho com avenida Gioconda Cibin, rua Humberto Casagrande, avenida Gioconda Cibin e rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade.