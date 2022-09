Com grande movimentação de homens e máquinas, a obra da nova represa em Santa Bárbara d’Oeste avança com a construção do muro de contenção do barramento, o gabião, que chega próximo a sua altura final projetada para sete metros, e com a preparação do solo para o novo vertedouro. A nova represa irá comportar em torno de 3 bilhões de litros de água a mais disponível para o abastecimento público.

Com investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios do DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município, a construção da nova represa consiste no alteamento da barragem da represa de Cillo, na instalação da estrutura hidráulica e na elevação do nível de água.

Na obra, o gabião da nova represa se encontra com seis metros de altura e 180 metros de comprimento. A estrutura é montada de forma manual e com auxílio de máquinas, onde pedras são posicionadas entre arames oferecendo maior estabilidade e segurança à nova barragem.

Na área do novo vertedouro as máquinas trabalham na preparação do solo com técnicas de corte, aterro e formação de platôs. Nos próximos dias deve dar início os serviços de cravação das estacas para fundação da laje do vertedouro.

Em conjunto com as outras duas represas de Santa Bárbara d’Oeste, a nova represa vai ampliar a capacidade total de reservação de água bruta para mais de 12 bilhões de litros, garantindo o abastecimento público no município para mais 50 anos.