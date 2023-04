DAE compra caminhão para reforçar trabalho

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana adquiriu um novo caminhão

para renovar e reforçar a frota da autarquia na execução da manutenção geral dos serviços de água e esgoto na cidade. O investimento é de R$458 mil. O caminhão, um Iveco Tector 17280, foi adquirido com recursos da própria autarquia.

“Estamos ampliando e substituindo gradativamente os veículos mais antigos. É mais uma conquista para a renovação da frota do DAE e um reforço no atendimento às demandas da cidade. A melhoria dos trabalhos executados pelas equipes da autarquia é prioridade do governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. O DAE vem avançando, cada vez mais, no aprimoramento do trabalho e na implantação de novos serviços, visando garantir a qualidade do atendimento prestado à população”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Avanços na segurança

Como parte das melhorias anunciadas pelo prefeito Chico Sardelli, o DAE também está implantando um sistema de segurança inédito para reservatórios de água e estações de tratamento, com investimento de R$1.899.900,00.

Com isso, será possível o videomonitoramento nos 14 reservatórios de água da cidade, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia Azul, na Estação de Tratamento de Água (ETA), na Captação de Água no Rio Piracicaba, na sede do DAE e no pátio de caminhões da autarquia.

O sistema contará com serviços de sensores de presença com alarme e controle de acesso aos reservatórios, por meio de interfone com câmera.

