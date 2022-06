As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água para a Zona Leste, que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste executa com diversas ações já concluídas e em andamento, avançam com os trabalhos de setorização que beneficiam bairros das regiões do Mollon e Jardim Amélia.

Dentre os benefícios da obra de setorização destaca-se a redução de perdas de água através da possibilidade de facilitar a identificação de vazamentos não visíveis em pontos críticos da região setorizada, além de proporcionar um abastecimento com pressões de água adequadas e reduções de manutenções nas redes, melhorando dessa forma o desempenho no sistema de distribuição de água.

A partir de segunda-feira (20) as obras se intensificam com as interligações das novas redes de água, instaladas nas calçadas, com a nova adutora que também segue em construção nessa região da Zona Leste e, dentro de um período de 60 dias, o fornecimento de água poderá oscilar durante as intervenções em pontos dos bairros: Mollon, Jardim Amélia, Gerivá, Brasília, Monte Líbano, Jacyra III, Jadim dos Cedros e Vila Pântano.

O DAE solicita a compreensão dos moradores dos bairros citados com possíveis transtornos momentâneos que possam ocorrer com a obra e reforça que a melhoria trará grandes benefícios no abastecimento de água para essa região, assim como outras regiões da Zona Leste que já se beneficiam com as obras concluídas recentemente de setorização, trocas de redes, adutoras e novos reservatórios.