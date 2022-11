Buscando melhorar o abastecimento de água em toda a região da Avenida Cillos, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) deu sequência, na terça-feira (1º), às obras de instalação da nova subadutora, com a escavação e assentamento dos novos tubos em 90 metros da avenida e a preparação do solo em 700 metros. As obras foram próximas à Rua das Paineiras.

No total, serão mais de 1,5 mil metros de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento. As intervenções irão beneficiar diretamente mais de 23 mil pessoas, garantindo segurança no abastecimento ao longo de pelo menos 15 anos.

A nova subadutora terá 500 milímetros de diâmetro e substituirá a atual, de 300 milímetros, aumentando o volume de água que será destinado ao novo reservatório da Vila Santa Catarina, que está em fase final de construção. A subadutora está sendo instalada na faixa sentido bairro-centro da avenida, saindo do reservatório até a Rua Fernando de Camargo, onde será interligada à subadutora que vai até a ETA (Estação de Tratamento de Água).

A instalação está sendo feita pela Construtora Caprem, com supervisão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) como medida compensatória e mitigatória por conta de empreendimentos imobiliários localizados no Parque Novo Mundo.