O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta sexta-feira (17), a desinsetização e desratização na rede de esgoto de mais um grupo de bairros. Agora será atendida a região do Jardim Ipiranga com o objetivo de controlar a população de insetos, como baratas, e também de ratos.

O serviço será executado nos seguintes locais nesta etapa: Jardim Brasília, Mollon (parte de Americana) e Jardim Ipiranga.

A orientação é para que os moradores deixem os ralos das residências tampados durante o dia de trabalho, já que é feita a aplicação de inseticida líquido nas paredes dos poços de visita, e também por meio de termonebulização, além da colocação de iscas para roedores.

Bairros atendidos

Até o momento, já foram atendidos os seguintes bairros com este serviço: Jardim da Balsa 1 e 2; Jardim das Orquídeas; Jardim Dona Rosa; São Jerônimo; Jardim da Paz; Parque da Liberdade; Parque Gramado; Jardim Basanelli; São Roque; Vila Dainese; Parque das Nações; Morada do Sol; Catharina Zanaga; Vila Amorim; Vila Omar; Jardim Miriam; Vila Massucheto; Jardim Dona Judith; Vale do Rio Branco; São Domingos; Jardim Bela Vista; Vila Santa Maria; Jardim Paulistano; Jardim Lizandra; Jardim Novo Horizonte; Jardim Guanabara; Distrito Industrial Abdo Najar; Antônio Zanaga; Vila Bela; Jardim Nossa Sra. Aparecida; Vale das Nogueiras; Jardim Brasil; Jardim Santa Eliza; Residencial Praia dos Namorados; Asta Novo Paraíso; Vale das Paineiras; Recanto Vista Alegre; Praia dos Namorados; Jardim Campo Belo; Praia Azul; Jardim Boer 1 e 2; Jardim Esperança; Jardim Mirandola; Jardim Bertoni; Jardim Helena; Campo Limpo; Jardim América; São Luís; Jardim Boa Vista; Jardim Nossa Senhora de Fátima; Vila Bertini; região do São Vito; São Manoel; Jaguari; Nova Carioba; Cariobinha; Cordenonsi; Vila Redher; Vila Jones; Chácara Rodrigues; Vila Pavan; Vila Medon; Jardim Girassol; Centro; Jardim Santana; Jardim Colina; Chácara Machadinho; Werner Plaas; Jardim São Pedro; Vila Santa Catarina; Vila Gallo; Conserva; Vila Biasi; Nova Americana; Cidade Jardim; Jardim dos Lírios; Jardim Lilases; Jardim das Flores; Vila Mathiensen; Jardim Nielsen Ville; Parque Novo Mundo; Jardim São Paulo; Jardim Glória; Parque Residencial Nardini; Frezzarim; Jardim Alvorada; Jardim São José; Jardim Jacyra; Parque Universitário e Jardim Terramérica.