O Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) vem intensificando a assistência on-line e informa o novo número do WhatsApp: (19) 98100-4714. O canal é o meio mais usado pela população para contatar a autarquia, de forma ágil e segura.

Em 2022, a média mensal de atendimentos do DAE foi de 3.340 atendimentos presenciais, 5.590 telefônicos e 5.751 via WhatsApp.

O contato por WhatsApp pode ser feito de segunda-feira a domingo, das 8 às 22 horas, para os seguintes serviços: segunda via de faturas; consulta de débitos; alteração de endereço de entrega de faturas; informações sobre vazamentos de água; consulta de protocolo; vistoria de caixa padrão; religação de água; vazamentos ou entupimentos de esgoto; orientações gerais/dúvidas.

A autarquia conta também com o aplicativo do DAE Americana, em que o munícipe deve preencher um formulário, informar o problema existente, inserir observações e anexar foto do caso. O link para acessar o aplicativo é daeamericana.com.br/app/ .

O DAE também disponibiliza o site daeamericana.com.br com informações e diversos serviços disponíveis.

Além do aplicativo, do Whatsapp e do site, o DAE atende pelos e-mails [email protected] e [email protected] e por meio do telefone 08000 123737, todos os dias, das 6h à meia-noite.