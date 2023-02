DAE Americana oferece diversos canais de atendimento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana disponibiliza diversos canais de atendimento para a população. Dessa maneira, o cidadão pode tirar dúvidas e resolver várias questões sem sair de casa, por site, email, telefone ou WhatsApp.

O contato por WhatsApp (19) 98100-4714, pode ser feito de segunda-feira a domingo, das 8 às 22 horas, para os seguintes serviços: segunda via de faturas; consulta de débitos; alteração de endereço de entrega de faturas; informações sobre vazamentos de água; consulta de protocolo; vistoria de caixa padrão; religação de água; vazamentos ou entupimentos de esgoto; orientações gerais/dúvidas.

A autarquia conta também com o aplicativo do DAE Americana, em que o munícipe deve preencher um formulário, informar o problema existente, inserir observações e anexar foto do caso.

O DAE também disponibiliza o site daeamericana.sp.gov.br com informações e diversos serviços disponíveis.

Além do aplicativo, do Whatsapp e do site, o DAE atende pelos e-mails [email protected] e [email protected] e por meio do telefone 08000 123737, todos os dias, das 6h à meia-noite.

“Atualmente temos vários meios de comunicação e além do telefone e email, estamos também no WhatsApp. Nossa equipe está disponível para esclarecer dúvidas e auxiliar toda a população. Normalmente fazemos as orientações básicas sobre os motivos do excesso de consumo, se há um vazamento de água interno, entre outros. Quando é necessário, encaminhamos a equipe técnica até o local para verificar o caso”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Só em janeiro, por telefone, foram registradas 1.139 solicitações. Segundo a autarquia, a maior parte dos contatos se refere a dúvidas com a conta de água e sobre o consumo.

